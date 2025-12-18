La Méridienne – Le Monde est psy ! – une BD pour parler de santé mentale

Le monde est psy ! – Voyage en santé mentale, une bande dessinée publiée par l’EHESP , Hygée éditions, par Benoît Broyart, Pr Jasmina Mallet, Laurent Richard

Le Pr Jasmina Mallet – Pr de psychiatrie praticien hospitalier à l’Université d’ Orléans, Co-Directrice de l’unité de recherche B-CLine Neurosciences, et Benoit Broyard, écrivain et libraire – La librairie de Benoit nous présentent cette bande dessinée.



Le podcast

Une bande dessinée pour faire mieux connaître les troubles psychiques, et ouvrir la discussion sur la santé mentale. L’ouvrage est composé de chapitres thématiques, que l’on peut lire ou non dans l’ordre. Le chapitre 3 se demande comment définir la normalité, le 14 est consacré aux troubles du comportement alimentaire, le 7 aborde l’autisme. Vulgariser, donc, mais proposer aussi une réflexion plus large. Un fil narratif intelligent, qui met en scène les 3 auteurs, et permet là encore d’incarner le propos, et d’inviter le lecteur à regarder un peu plus attentivement son entourage.



Quelques vignettes ci-dessous pour montrer la richesse du propos: la médecine a longtemps considéré uniquement des sujets masculins pour établir des normes, et mettre au point des traitements, c’est un tord. Certaines souffrances sont invisibles et impossibles à dire, et les journalistes comme les soignants, ne sont pas exempts de biais, quand il s’agit de santé mentale. La question de l’évolution des métiers du soin est aussi abordée, pour penser la “psychiatrie du futur”.



L’ouvrage comporte une large bibliographie vers des ressources littéraires, cinématographiques, etc. accessibles, et un “complément d’informations” sur les troubles présentés dans la bd, par le Pr Mallet. On note aussi l’avertissement en ouverture d’ouvrage, rappelant que cette lecture ne permet pas de s’autodiagnostiquer, et qui renvoie vers un professionnel de santé.



Un bon outil pour lancer une discussion sur la santé mentale avec des ados, jeunes adultes, adultes non spécialistes.

Ouvrages écrits par Benoit Broyard et illustrés, ou dessinés par Laurent Richard cités dans l’émission

2025 – Histoires du soir , Benoit Broyard éditeur

2023 – Les Ambassadeurs – Ed Jungle, BD

2019 – Nanaqui – ed Glenat – une vie d’Antonin Artaud

2019 – Hygée édition – Collection et si on parlait de… Ma mère à deux vitesses

Université d’Orléans – OSMOSE : une étude inédite sur la santé mentale des étudiants en médecine de l’Université d’Orléans

La République du Centre – Comment vont les étudiants en santé ? Une grande étude sur leur santé mentale lancée à Orléans – novembre 2025



Psycom – Santé Mentale Info – Journalistes : pour informer sans stigmatiser

