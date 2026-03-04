La Méridienne – L’ADCETHIS : être doctorant.e en Histoire à Tours

Inès Bonnabot et Marie Bultez, doctorantes au CETHIS



L’Association des Doctorants du CeTHiS (Centre Tourangeau d’Histoire et d’étude des Sources) regroupe ses doctorant.es actuel.le.s ainsi que ses docteur.es. En plus de leur offrir une représentation collective, cette association souhaite contribuer à la diffusion et au partage de connaissances scientifiques et académiques à destination de divers publics, initiés ou non, à la recherche en histoire, histoire de l’art et archéologie.



Marie Bultez présidente et Inès Bonnabot, vice présidente de l’ADCETHIS nous parlent de leur parcours de doctorantes en histoire au CETHIS, de l’Université de Tours, et des missions de cette association créée pour et par les doctorant en 2024.

Journaliste – Melissa Wyckhuyse



Le podcast

L’ADCETHIS c’est aussi une publication scientifique : un dossier, consacré au thème «Fragments, récits, ruines : le doctorant face à ses sources », réunit trois articles issus de la Journée d’Étude des Doctorants 2023, est disponible sur le site du laboratoire.

Inès Bonnabot y publie l’article suivant : « Mener une étude sociale, institutionnelle et religieuse sur l’Ionie d’époque romaine avec des fragments : structuration d’une base de données relationnelle à partir de sources épigraphiques »

Inès Bonnabot travaille sur les prêtres et prêtresses attestés en Ionie (actuelle Turquie) à l’époque romaine. Ses principales sources sont des inscriptions (sources épigraphiques) et elle constitue une base de données sur le logiciel Heurist.



L’ADCETHIS c’est aussi un Séminaire doctoral. A venir en 2026 : trois journées autour du thème « Identités », et le travail de l’historien·ne sur les sources de la constitution, du commentaire et de la déconstruction des identités telles qu’elles ont été perçues, construites et valorisées par les traditions successives.

Marie Bultez, proposera une communication sur « Repenser le genre : l’incapacité physique comme facteur d’identité au sein de la généralité de Tours (17-18e) » lors de la journée Corps&Genre.

Marie Bultez travaille sur la relation entre l’incapacité physique – lorsque l’on ne travaille plus – et le genre à la période moderne, plutôt les 17-18e siècle, dans une approche locale, au sein de la Généralité de Tours, une division administrative qui s’étendait de Tours, jusqu’à Angers, Saumur et Laval.



Présentation de la thèse d’Inès Bonnabot

Présentation de la thèse de Marie Bultez

Hypothèses – CeTHiS (Centre Tourangeau d’Histoire et d’études des Sources – UR 6298)

Les archives du Conseil international des archives (ICA)

Huma-Num

Éditions La Fabrique

Le clin d’oeil BD – Carnets de thèse, de Tiphaine Rivière, Éditions du Seuil

Une BD hilarante sur la vie de doctorant(e), le milieu universitaire, et les préjugés du grand public sur la recherche.