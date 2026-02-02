La Méridienne – Journée d’étude Mourir en droit(s) – 5 février 2026

Simon, Julia, Elsa, Louise, Camille, étudiantes et étudiant en M2 Droit de la santé, Université de Tours

Un colloque autour de la fin de vie organisé par des étudiants

Simon, Julia, Elsa, Louise, Camille, étudiantes et étudiant en M2 Droit de la santé, Université de Tours, nous présentent leur filière, et l’événement qu’ils organisent avec leur association « Ordonnances et prescriptions » : une journée d’étude sur la fin de vie et les soins palliatifs. Six mois de travail pour organiser ces tables rondes : ils nous en disent plus.

L’événement est gratuit, et ouvert à tous. Rendez-vous le 5 février 2026, faculté Deux Lions, Bâtiment B, Amphithéâtre E, ou en distanciel.



Le podcast