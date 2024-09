La Méridienne – Ingrid Chemin, Centre Social Plurielles

Ingrid Chemin est chargée d’accueil et de communication au Centre Social Plurielles, quartier du Sanitas. Quand vos pas vous portent là-bas, c’est elle que vous rencontrez, sitôt la porte franchie. Elle nous présente ici ses missions d’accueil, d’écoute et d’orientation, de communication, et plus largement les activités nombreuses de Plurielles.

