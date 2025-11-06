La Méridienne – Ilona Moutoussamy – Loire Val’Health – La Croisée des savoirs

Ilona Moutoussamy est docteure en psychologie cognitive, et chargée de mission à l’université de Tours, sur le Forum soignant-soigné, qui s’inscrit dans le projet Loire Val Health.

Quels possibles professionnels avec un parcours comme le sien ? Médiation scientifique, formation, recherche, R&D, ressources humaines,etc. Les études de psycho, ce n’est pas seulement pour devenir psychologue !

Loire Val-Health et le forum soignant-soigné : un projet dans un projet plus vaste ? Quelles ambitions ? Quels Objectifs ? Travailler en interdisciplinarité : sciences humaines et sciences exactes au même plan ? « Soignant-soigné » : quels soignants, quels soignés ? Patients experts, pair aidant, paramédicaux ? Des enjeux politiques : défense du système de Santé Publique, nouvelles hiérarchies dans les métiers de santé ?

Cinquante nuances de « participatif » : entre l’essai clinique, la collecte de données citoyenne, et donner son avis : où se situe le Forum ?

Deux exemples d’actions mises en place par Ilona Moutoussamy : Jeu Les Héritiers du Savoir et La Croisée des Savoirs

