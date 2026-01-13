La Méridienne – Former, innover à l’Université de Tours

A la fin de l’année universitaire 2024/2025, l’Université de Tours recense 32000 étudiants inscrits, dont 8000 boursiers, 633 doctorants, 1348 étudiants en situation de handicap, 3186 étudiants internationaux. Comment se construit l’offre de formation de l’Université de Tours, pour correspondre aux besoins de l’époque, et aux aspirations des étudiants et des enseignants ?



Deux invités dans cette émission :

Olivier Pichon, Vice-Président Transition écologique et sociale, maître de conférences à la Faculté des Sciences et Techniques de Tours, au département BPV, et chercheur au laboratoire BBV Biomolécules et Biotechnologies Végétales

Melpomeni Pappadopoulou, Vice-Présidente Innovation pédagogique, Maitre de conférences au Département des sciences de l’éducation et de la formation, rattachée à l’équipe de recherche EES, Éducation, Éthique Santé

Enseigner comment et à qui ? Peut-on définir des « profils » d’étudiants de 2025 ? Y a-t-il une génération d’étudiants « post-covid », avec un rapport particulier aux méthodes d’apprentissage, au numérique, à l’enseignant ? Observe-t-on des particularités quant aux capacités d’attention, de concentration, d’investissement dans la formation ? Quelle place pour l’éducation populaire dans l’enseignement supérieur ? Quelles stratégies déployer pour avoir une offre de formation adaptée à la population étudiante actuelle, et qui anticipe sur les compétences qui seront les plus valorisées demain ? « Verdir » l’offre de formation ? Comment mettre ces questions dans les enseignements de toutes les filières, mêmes celles qui ne semblent pas directement concernées ? Y a-t-il une directive en la matière donnée par le MESRI ou ces préoccupations sont-elles plus ou moins marquées selon les établissements ?

