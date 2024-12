La Méridienne – Exposition TOMA-L à l’Hôtel Gouin

Une Méridienne où on se penche sur une exposition, en compagnie de Marine Thevenin, gestionnaire de l’Hôtel Gouin, et Elie Veyssière, directeur de ? – Galerie Veyssière. Découvrez deux lieux emblématiques de la culture à Tours, et visitez l’exposition Toma-L, avant, bien sûr, de vous rendre sur place.

Le podcast

Liens



Ville de Tours – Exposition TOMA-L – Dossier de presse

Galerie ? – Veyssière

Hôtel Gouin – Exposition TOMA-L

Nez au vent