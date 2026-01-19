La Méridienne – Du côté de l’IUT de Blois

Marie Darde, enseignante spécialisée en Culture-Expression-Communication à l’IUT de Blois, souhaite réaliser des podcasts avec ses étudiants de BUT2 Mesures Physiques. Je me rends donc à Blois, et je profite de l’occasion pour rencontrer Isabelle Monot-Laffez, enseignante-chercheuse : elle nous présente son laboratoire, le GREMAN, un labo immergé dans les sites d’enseignement de l’Université de Tours.

Marie Darde nous présente l’enseignement qu’elle propose aux étudiants de MP, et nous en dit plus sur la série de podcasts que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir sur nos ondes.

Virgile Rossotti, audiovisualiste, nous présente le matériel à disposition des étudiants sur le site de l’IUT de Blois. Remi Bosset, technicien informatique, nous présente la Fabrique Connectée, un fablab étudiant. Sachez que les étudiants organisent prochainement une RT LAN à laquelle vous pouvez encore vous inscrire.

Le podcast

En attendant les podcasts des étudiants

Crédit – IUT de Blois – Étudiants du BUT MP