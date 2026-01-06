La Méridienne – Diabolus in Musica – « A même l’immense »

Répétition salle Ockeghem

L’ensemble Diabolus in Musica est en résidence de création, salle Ockeghem, à Tours, avec Axelle Tamby Bernage, mezzo-soprano, Louis Capeille, harpiste, Timothée Laine, sous la direction de Nicolas Sansarlat. Ils travaillent à un spectacle poético-musical, appelé « A même l’immense », autour de poèmes à dire, de poèmes à chanter, de poèmes parlés-chantés écrits par Timothée Laine, artiste associé à plusieurs créations de l’ensemble. Le public est d’ailleurs convié à une sortie de résidence ce vendredi 9 janvier, salle Ockeghem, de 18h à 20h

Nicolas Sansarlat, directeur artistique de l’ensemble Diabolus in Musica de Tours, vielliste, et Timothée Laine, artiste du dire, auteur de théâtre, metteur en scène, donnant des récitals de voix parlée, de poésie dans toute la France, répondent à quelques questions sur cette nouvelle expérimentation entre musiques médiévales et textes contemporains.

On se penche sur les espaces-temps, la texture de la voix et du souffle, la répétition du motif, et les visages de l’acoustique.

Le podcast

Extraits sonores

Extraits de la répétition du 6 janvier 2025

Barbara – Du bout des lèvres, 1968

Thelonious Monk – Blue Monk, 1966

Les Ménestriers – Diabolus in Musica, 2023

Brigitte Fontaine – Comme à la radio, 1969