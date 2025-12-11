La Méridienne – Culture Sport avec Antoine Burbaud
Une Méridienne où on parle de sport et de santé mentale. Au programme, une chronique du film Coup de tête, un film de 1979, de Jean-Jacques Annaud et Franci Veber, avec Patrick Dewaere, et à regarder sur arte.tv Puis une interview d’Antoine Burbaud, fondateur des Cafés du Sports : il nous présente la première édition du festival Culture Sport, qui se tiendra à Tours les 19, 20 et 21 décembre. Et pour finir, un chronique d’une bande dessinée, Le Monde est psy – voyage en santé mentale ; Benoît Broyart, Pr Jasmina Mallet, Laurent Richard – Presses de l’EHESP | Hygée Éditions
