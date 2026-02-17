La Méridienne – De l’art muraliste des années 70 aux États-Unis et des verbes semi-déponents

Obsédante question du jour : qu’est-ce qu’un verbe semi-déponent, en latin ? peut-on « semi-deponer » en français d’aujourd’hui ? Ou dans une autre langue ? Certaines langues utilisent-elles plus cette forme et pour quoi dire ? Nous recourrons à l’appel à une experte : Sophie Roesch, Maître de conférences de Latin à l’Université de Tours, éclaire nos lanternes.



Comme vous le savez, les Latins commettaient aussi des graffitis. Cet art de la transition nous mène à un autre espace-temps : les années 70 aux Etats-Unis. Hervé-Armand Béchy, théoricien de l’art, spécialiste de l’art public, nous entretient de l’art mural de l’époque, et de son ouvrage LE MOUVEMENT MURALISTE AUX ETATS-UNIS, Regard sur la peinture murale et l’Amérique des années 70, Éditions ART-PUBLIC. Il est le fondateur des «Dossiers de l’art public ».



Nous prendrons ensuite le train Ouigo reliant Paris à Tours, en lisant un roman graphique : Fenêtre sur frousse – Plongée avec humour dans le monde des phobies, de Michaël La Monnaie, Éditions Helvetiq , Collection Ébullition. Ouvrage utile pour faire preuve de « pédagogie » et expliquer à tout un chacun ce qu’est une phobie, comment on « attrape » cette maladie, comment on s’en sort. Et surtout, à quel point cela impacte la vie quotidienne de celles et ceux qui en souffrent.



Pour finir en beauté, le courrier des auditeurs : Seb, ancien de Radio Campus Orléans, nous écrit d’Ardèche



