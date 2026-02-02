La Méridienne – Archive – Marcel Bluwal, pionnier de la télévision

« En télé, le pire est toujours certain. »

Archive 2017 – Rencontre avec Marcel Bluwal et Isabelle Danel, pour l’ouvrage d’Isabelle Danel, Bluwal : pionnier de la télévision , à la librairie La Boîte à Livres de Tours.



Décédé en 2021, il nous parlait ici de son parcours à la télévision, puis nous échangeons avec Isabelle Danel et Marcel Bluwal sur ce qu’est la télé en 2017, et ce qu’elle pourrait devenir. Joël Hafkin nous lance sur l’INA et Marcel Bluwal de se réjouir du lancement d’un « netflix INA ».



(bébé) journaliste – Melissa Wyckhuyse

La Méridienne est ici présentée par Louise, notre stagiaire