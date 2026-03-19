La Méridienne – Agathe Lang, URGC : à la recherche du chou pancalier de Touraine !

L’URGC – L’Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire lance un appel à l’aide pour sauver le chou pancalier de Touraine, une variété locale de chou menacée de disparition !

Agathe Lang nous en dit plus sur l’histoire, le fonctionnement et les missions de cette association engagée pour la biodiversité locale. Acteur local de la biodiversité, membre de plusieurs réseaux nationaux : l’URGC a t-t-il une dimension politique ?

Qu’est-ce qu’un « trésor vivant » ? Agathe Lang nous en présente deux, le chou pancalier de Touraine, donc, et la chèvre cou clair du Berry. Elle nous en dit plus sur ses missions d’inventaire du patrimoine légumier et de médiation autour de la biodiversité domestique : un projet avec des classes de SEGPA et une exposition itinérante.



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