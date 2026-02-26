La Méridienne – 3e Semaine de l’Égalité – Observatoire des Inégalités

Clémentine Letessier dans le studio de Radio Campus

L’Observatoire des inégalités vous donne rendez-vous à Tours pour la troisième édition de la « Semaine de l’égalité », du 2 au 6 mars 2026. Conférences, débats, projection, ateliers et rencontres rythmeront cette semaine : autant d’occasions de mieux comprendre les inégalités pour mieux les combattre. Nous recevons Clémentine Letessier, directrice de la communication à l’Observatoire des Inégalités.

Vous entendrez ensuite une interview réalisée à la ROADEF de Tours, puis Sébastien nous présentera en fin d’émission un événement à Rochepinard, dans le cadre des ateliers radio qu’il mène sur le quartier avec la Ligue de l’Enseignement.



Journaliste – Melissa Wyckhuyse

Le podcast