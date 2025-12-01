ILMC S2E08 : poétesses des Caraïbes

Dans l’émission diffusée ce jour, nous recevions Sentia Dahiez-Antongiorgi, Lohaven Desneux, Zadie Cabaret et Inès Proust, étudiantes en deuxième année de double licence LLCER anglais / espagnol à l’université de Tours, afin de parler d’un cours qu’elles ont suivi ce semestre, “Contemporary Women Writers from the Caribbean”. Après une présentation de leur formation et de ce cours qui explore des voix contemporaines de divers pays et en plusieurs langues, elles ont chacune lu et présenté un poème de leur choix :

La Cajita de Gloriann Sacha Antonetty Lebrón

Snakes de Jacqueline Bishop

History and Myth de Shara McCallum

Un manzano de Oakland de Nancy Morejon

Sentia Dahiez-Antongiorgi, Lohaven Desneux, Zadie Cabaret et Inès Proust, 20 novembre 2025.

La playlist du jour

Omara Portuondo — La Sitiera (2000)

Marcia Griffiths — Children At Play (1974)