ILMC S2E07 : autour du festival Plumes d’Afrique
Ce lundi 24 novembre 2025, I Love Mes Cheveux recevait le comité d’organisation du festival Plumes d’Afrique, créé en 2002 et qui fête cette année sa onzième édition : Marie Bolzon, présidente de l’association Réseau Afrique 37 ; Zakariae Laribi, en service civique international auprès de l’association ; Jean-Luc Raharimanana, écrivain, poète, dramaturge, musicien, traducteur et parrain du festival.
En ouverture, Guillaume Cingal a lu un extrait de Territoires de Nuruddin Farah (Maps, 1986, traduction J. Bardolph, Le Serpent à plumes, 1994).
Marie Bolzon (de dos), Zakariae Laribi, Jean-Luc Raharimanana, Guillaume Cingal
(photo Mélissa Wyckhuyse)
La playlist du jour
- Julien Jacob — Shanti (2000)
- Star Feminine Band — Iseo (2020)
- Lisette Lombé — Autodéfense poétique (2023)
- Deux compositions de Raharimanana, jouées live au marovany
