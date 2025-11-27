ILMC S2E07 : autour du festival Plumes d’Afrique

Ce lundi 24 novembre 2025, I Love Mes Cheveux recevait le comité d’organisation du festival Plumes d’Afrique, créé en 2002 et qui fête cette année sa onzième édition : Marie Bolzon, présidente de l’association Réseau Afrique 37 ; Zakariae Laribi, en service civique international auprès de l’association ; Jean-Luc Raharimanana, écrivain, poète, dramaturge, musicien, traducteur et parrain du festival.

En ouverture, Guillaume Cingal a lu un extrait de Territoires de Nuruddin Farah (Maps, 1986, traduction J. Bardolph, Le Serpent à plumes, 1994).

Marie Bolzon (de dos), Zakariae Laribi, Jean-Luc Raharimanana, Guillaume Cingal

(photo Mélissa Wyckhuyse)

La playlist du jour

Julien Jacob — Shanti (2000)

Star Feminine Band — Iseo (2020)

Lisette Lombé — Autodéfense poétique (2023)