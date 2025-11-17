ILMC S2E06 : LALA-Land, des traductrices dans les lycées

Ce lundi 17 novembre 2025, I Love Mes Cheveux inaugurait un cycle d’émissions autour des rencontres entre des classes de seconde de la région Centre et des traducteur·ices de romans. Nos invités étaient Julien Hairault, chargé de mission à CICLIC Centre Val de Loire, et Charles Devillard, professeur documentaliste au Lycée Grandmont de Tours.

.

Nous avons pu évoquer l’ensemble du dispositif LALA (Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui) et plus précisément la journée Lire.Ensemble : le grand rendez-vous organisé à Tours le mardi 25 novembre, avec la traductrice Chloé Billon et le traducteur Éric Boury.

.

Pendant toute l’année, trois classes de seconde (à Tours, Chinon et Vierzon) vont lire trois romans traduits du serbo-croate, de l’espagnol et de l’islandais, puis se réunir en jury afin de décider lequel des 3 sera lu en 2026-2027 par une vingtaine de classes des lycées généraux, agricoles et professionnels de l’académie. Les trois traducteur·ices rencontreront les trois classes au fur et à mesure de l’année.

Un projet qui sensibilise au rôle des traducteur·ices et à ce qu’est une œuvre littéraire contemporaine.

.

Julien Hairault et Charles Devillard dans le studio de Radio Campus Tours, 17.11.2025.

La playlist du jour

Julien Jacob – Shanti (2000)

Ensemble Sarband – Una matika de ruda (Bosnia) (1996)

Aventura feat Judy Santos – Obsesion (2002)

.

Bibliographie

Les 3 romans du cycle 2025-2026 :

.

Les 3 romans du cycle 2020-2021 :