ILMC S2E05 : autour de la “Staff Week” NEOLAiA
Cette semaine, I Love Mes Cheveux recevait Marielle Avice, Marie Ceccaldi, Christine Climent, Claire Durand, Florence Reymond, du comité d’organisation de la Staff Week « L’administration au service de l’expérience étudiante », qui a eu lieu du 20 au 24 octobre 2025 à l’université de Tours, avec des collègues venu·es de six universités européennes appartenant à l’alliance NEOLAiA.
La playlist du jour
- Roberto Alagna – Sicilia bedda (2014)
- Trieste Partisan Choir – Bella ciao
- Bleu soleil & Luiza – Bleu soleil (2025)
