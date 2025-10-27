Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

ILMC S2E05 : autour de la “Staff Week” NEOLAiA

Cette semaine, I Love Mes Cheveux recevait Marielle Avice, Marie Ceccaldi, Christine Climent, Claire Durand, Florence Reymond, du comité d’organisation de la Staff Week « L’administration au service de l’expérience étudiante », qui a eu lieu du 20 au 24 octobre 2025 à l’université de Tours, avec des collègues venu·es de six universités européennes appartenant à l’alliance NEOLAiA.

La playlist du jour

.

Pour prolonger

