ILMC S2 E18 : traduire le français… en français (le cas La Boétie)

Ce lundi 23 mars 2026, I Love Mes Cheveux recevait Ambre Perez-Parfait, docteure en philosophie associée au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, trésorière de la Société Internationale des Amis de la Boétie, et Laurent Gerbier, qu’on ne présente plus.

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Nos deux philosophes sont venu·es nous parler d’un cas intéressant de traducteur humaniste, Étienne La Boétie, également auteur, et dont le texte le plus connu, le Discours de la servitude volontaire, requiert, depuis désormais deux siècles, des traductions en français contemporain.

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Comment traduire sans trahir ? Pourquoi parle-t-on de traduction au sein d’une “même” langue ? Comment rendre plus accessible sans perdre une part de l’opacité et des particularités stylistiques du texte ? Qu’ont fait de ce texte les autres traducteur·ices du passé ? et en d’autres langues ? faut-il plaindre les élèves de Première qui doivent lire ce classique du seizième siècle ?

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Accompagnée de Laurent Gerbier, grand spécialiste de Machiavel, Montaigne et La Boétie, Ambre Perez-Parfait, traductrice de cet essai majeur pour la collection Belin-Éducation, était la personne idéale pour répondre à ces questions.

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Ambre Perez-Parfait et Laurent Gerbier, studio de Radio Campus Tours, 23 mars 2026.

La playlist du jour

Uzi Freyja ft. Carbon Killer – Medusa (2025)

Acid Arab – Leila (2023)

Références

Discours de la servitude volontaire (texte original)

Discours de la servitude volontaire (traduction d’Ambre Perez-Parfait, Belin, 2025)