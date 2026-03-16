ILMC S2 E17 : autour des littératures de la Caraïbe avec Cécile Chapon

Figurez-vous que le point de départ d’une passion pour les langues, et en l’occurrence pour la Caraïbe, ce peut être… Genève !

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Envie d’en savoir davantage ? Ce lundi 16 mars, nous recevions Cécile Chapon, maîtresse de conférences au département de Littératures comparées de l’Université de Tours et membre du laboratoire Interactions Culturelles et Discursives. C’était l’occasion de parler de plurilinguisme et de traduction dans les Caraïbes. Et d’ailleurs, quelle est la différence entre les Antilles et la Caraïbe ? C’est l’une des questions posées à notre invitée.

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Nous avons évoqué ses travaux de recherche, ainsi que la société savante dont elle est secrétaire, l’Observatoire des Littératures caribéennes (CARACOL), et deux événements de recherche qui ont lieu ce printemps :

Déplacements, diasporas, replis imaginaires : état des lieux sur la littérature de « voyage » dans les Caraïbes (Orléans/Tours, 9 et 10 avril 2026)

Littératures caribéennes : Trajectoires transatlantiques contemporaines (Nanterre, 18 et 19 juin 2026)

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G. Cingal et C. Chapon, studio de Radio Campus Tours, 16 mars 2026

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La playlist du jour

Son Palenque – Cumbia Africana (1986)

Leyla McCalla – Dodinin (2022)