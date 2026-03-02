ILMC S2 E16 : écritures de l’imaginaire, plurilinguisme et crise écologique (avec Katrina Kalda)

Ce lundi 2 mars 2026, I Love Mes Cheveux recevait, après un faux départ témoignant des incertitudes technologiques de l’animateur, l’écrivaine Katrina Kalda, autrice de quatre romans aux éditions Gallimard (bibliographie en fin de page) et d’un diptyque aux éditions Syros, Halanga, qui relève davantage du « roman pour adolescents », option “low fantasy”.

Katrina Kalda habite en Touraine et anime régulièrement des ateliers d’écriture (mais pas seulement) dans la région (mais pas seulement). Née en Estonie et arrivée en France à l’âge de dix ans, elle écrit son œuvre dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle.

Nous avons donc parlé de l’estonien, et même du livonien (langue éteinte ou semi-éteinte), du russe comme langue coloniale à l’époque soviétique, du français comme langue usuelle et littéraire, et bien entendu des livres de Katrina. Que ce soit dans ses livres pour adolescents ou pour adultes, Katrina Kalda cultive la même exigence d’écriture et la même envie de creuser le rapport entre notre humanité profonde, l’expression artistique et les liens entre éco-anxiété et crise du vivant.

Par ailleurs, Katrina a traduit un recueil d’essais de la grande écrivaine estonienne Viivi Luik en 2012, ce qui nous a permis d’évoquer aussi, assez brièvement, les livres estoniens traduits en français ; elle a échangé régulièrement avec le traducteur de ses livres en estonien.

Vous l’avez compris : on a débordé un peu sur le créneau de La Méridienne, mais il y avait de quoi !

La playlist du jour

Références

Ouvrages de Katrina Kalda :

Un roman estonien. Gallimard, 2010.

Arithmétique des dieux, Gallimard, 2013.

Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre, Gallimard, 2016.

La Mélancolie du monde sauvage, Gallimard, 2021.

Halanga. Tome I. Les mangeurs de pierre. Syros, 2023.

Halanga. Tome II. Les hommes-oiseaux. Syros, 2024.

Traduction de Katrina Kalda :

Viivi Luik. Le Petit Placard de l’homme, Pierre-Guillaume de Roux, 2012.

Autres livres traduits de l’estonien :

Andrus Kiviräkh. L’Homme qui savait la langue des serpents. Traduction Jean-Pierre Minaudier. Le Tripode, 2015.

Viivi Luik. Le septième printemps de la paix. Traduction Antoine Chalvin. Bourgois, 1992.

Viivi Luik. La beauté de l’histoire. Traduction Antoine Chalvin. Bourgois, 2001.

Urmas Vadi. Neverland. Traduction Françoise Sule. Editions d’En Bas, 2025.

Littérature estonienne, site consacré aux traductions françaises d’œuvres de nombreuxses auteurices

