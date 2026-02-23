ILMC S2 E15 : avec Érick Falc’her-Poyroux

Pour cette 33e émission I Love Mes Cheveux recevait Erick Falc’her-Poyroux, professeur d’études irlandaises et de civilisation britannique à l’Université de Tours (Département d’Anglais), spécialiste des Beatles et de musique irlandaise, lui-même musicien et compositeur, auteur d’une symphonie en douze mouvements qui a été jouée en Irlande pour le centième anniversaire de l’indépendance partielle, en 1922.

Prouesse absolue, nous avons réussi à ne pas parler du gaélique irlandais, ce qui signifie qu’il faudra enregistrer une autre émission. En attendant, si vous voulez entendre, pour la première fois en diffusion radiophonique, un enregistrement de la mère d’Érick chantant L’hymne à l’amour, apprendre ce qu’est une banjoline, savoir pourquoi la France est parfois considérée comme la cinquième province irlandaise, c’est par ici :

Playlist

L’hymne à l’amour (Jo FP, 1989)

From Me to You (The Beatles, 1963)

Eliz Iza (Alan Stivell, 1971)

Green Groves of Erin (Bothy Band, 1976)

The Rising Polka (EFP, Symphony Siansach 32, 2022)

Biblio/vidéo/audiographie d’Érick Falc’her-Poyroux

Les Irlandais, traduction du livre de Sean O’Faolain (Coop Breizh, 1994)

La musique irlandaise (Coop Breizh, 1995)

L’Irlande (Coop Breizh, 2009)

The Beatles en 15 idées reçues (Le Cavalier bleu, 2010)

Rencontres Musicales Irlandaises de Tocane (documentaire de 25 minutes, 2017)

Histoire sociale de la musique irlandaise : du dagda au DADGAD (Peter Lang, 2018)

Et plus encore sur le site officiel d’Érick !