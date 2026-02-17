ILMC S2 E14 : autour d’Alison Bechdel avec Hélène Tison

Ce lundi 16 février, I Love Mes Cheveux (alias Guillaume Cingal) recevait Hélène Tison, maîtresse de conférences en littératures américaines, études de genre et cultures visuelles au Département d’Anglais de l’Université de Tours, afin de parler d’une rencontre qui aura lieu le jeudi 5 mars 2026 à 17 h 30 (site Tanneurs, amphi 2 de l’Extension) avec Alison Bechdel et Holly Rae Taylor.

Beaucoup de personnes connaissent le test de Bechdel sans connaître celle qui lui a donné son nom et qui est une des plus grandes autrices de romans graphiques des États-Unis. La rencontre sera l’occasion de revenir sur 40 ans de carrière. Elle est ouverte à tout le monde !

Radio Campus Tours a tendu le micro à Hélène Tison, qui est une des spécialistes de Bechdel, et qui a été la première en France à organiser des événements de recherche et à publier des articles universitaires.

.

Playlist du jour

Souad Massi — Yadra (2019)

Angélique Kidjo — Blewu (2014)

.

Bibliographie

BECHDEL, Alison. The Essential Dykes to Watch Out For (1986-2008). Houghton Mifflin, 2008. — L’Essentiel des Gouines à Suivre, traduction de Corinne Julve. Même Pas Mal, 2016.

BECHDEL, Alison. Fun Home. Houghton Mifflin, 2006. — Fun Home, traduction française de Corinne Julve et Lili Sztajn. Denoël Graphic, 2006, repris en Points, 2021.

BECHDEL, Alison & Holly Rae TAYLOR. $pent, A Comic Novel. HarperCollins, 2025. — Le$$ivée, traduction française de Lili Sztajn. Denoël Graphic, 2025.

TISON Hélène, dir. Reading Alison Bechdel. GRAAT, 2007.

TISON, Hélène. Female cartoonists in the United States : bad girls and invisible women. Routledge, 2022.

.

Tous ces livres sont à retrouver à la B.U. des Tanneurs !