ILMC S2 E13 : autour du cours de “Global Understanding”

Ce lundi 9 février, I Love Mes Cheveux s’intéresse à un cours d’un genre très particulier, dispensé à la Faculté Lettres et Langues depuis bientôt quinze ans : Global Understanding.

.

Pour en parler dans le studio de Radio Campus Tours (de droite à gauche ci-dessous) : Emma Heishman (professeure au Département d’Anglais) et Aaron Smith (maître de conférences au Département d’Anglais), et les étudiantes Floriane Carmet (L3 Sciences du Langage), Léa Alexandre (L3 Sciences du Langage) et Charlie Collin-Seguy (L3 LLCER Anglais).

.

Une heure de bonne humeur pour parler des langues étrangères, des différences culturelles, de ce que ça signifie, pour des étudiant·es de 20 ans d’échanger avec des étudiant·es de leur âge en Chine, au Mexique, au Nigéria, aux États-Unis. Quelles musiques découvre-t-on au contact des Chinois·es ? les Américain·es ont-iels toustes des armes à feu ? peut-on parler des droits des personnes LGBTQI avec les étudiant·es nigérian·es ? pourquoi les Français·es ont-iels la réputation de s’habiller chez Chanel et de ne jamais se laver ?

.

.

La playlist du jour

Sergey Lazarev — Ya ne boyus (2019)

Jay Chou — (Qíngtian) (2003, sur l’album Ye Hui Mei)

Mahmood — Tuta Gold (2024)