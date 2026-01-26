ILMC S2 E12 : romans islandais avec Éric Boury

Janvier 2026 : le grand traducteur de l’islandais, qui s’apprête à publier pas moins de quatre traductions au cours des trois prochains mois, était de passage en Touraine dans le cadre des rencontres entre classes de lycée et traducteur·ices sous l’égide de Ciclic.

De passage à Radio Campus Tours (ou presque), entre Vierzon et Chinon, il a répondu aux questions bienveillantes mais souvent naïves de Guillaume Cingal : comment devient-on traducteur de l’islandais ? est-ce si simple que cela, pour des élèves de seconde, de lire Éden d’Auður Ava Ólafsdóttir ? pourquoi dit-on “plus et moins” en islandais ? a-t-il des auteurices préféré·es ? quid des quatre livres à paraître en ce début d’année ?

.

La playlist du jour

Bubbi Morthens — Ísbjarnarblús (1980)

Björk Gudmunsdottir — Álfur Út Úr Hól (1977)

.

Bibliographie (partielle) des traductions d’Éric Boury