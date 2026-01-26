ILMC S2 E12 : romans islandais avec Éric Boury
Janvier 2026 : le grand traducteur de l’islandais, qui s’apprête à publier pas moins de quatre traductions au cours des trois prochains mois, était de passage en Touraine dans le cadre des rencontres entre classes de lycée et traducteur·ices sous l’égide de Ciclic.
De passage à Radio Campus Tours (ou presque), entre Vierzon et Chinon, il a répondu aux questions bienveillantes mais souvent naïves de Guillaume Cingal : comment devient-on traducteur de l’islandais ? est-ce si simple que cela, pour des élèves de seconde, de lire Éden d’Auður Ava Ólafsdóttir ? pourquoi dit-on “plus et moins” en islandais ? a-t-il des auteurices préféré·es ? quid des quatre livres à paraître en ce début d’année ?
.
La playlist du jour
- Bubbi Morthens — Ísbjarnarblús (1980)
- Björk Gudmunsdottir — Álfur Út Úr Hól (1977)
- Hjalmar — Húsið hrynur (2005)
.
Bibliographie (partielle) des traductions d’Éric Boury
- Arnaldur Indriðason. La cité des jarres. Métailié, 2006.
- Arnaldur Indriðason. La fin du voyage. Métailié, 2026.
- Auður Ava Ólafsdóttir. Miss Islande. Zulma, 2019.
- Auður Ava Ólafsdóttir. Éden. Zulma, 2023. [Extrait lu dans ILMC S2 E06.]
- Auður Ava Ólafsdóttir. DJ Bambi. Zulma, 2025.
- Eiríkur Örn Nor?dahl. Illska. Métailié, 2015. [Extrait lu dans ILMC S2 E11]
- Gudbergur Bergsson. Deuil. Métailié, 2013.
- Guðmundur Andri Thorsson. La valse de Valeyri. Gallimard, 2016.
- Hallgrímur Helgason. Soixante kilos de soleil. Gallimard, 2024.
- Hallgrímur Helgason. Soixante kilos de coups durs. Gallimard, 2026.
- Jón Kalman Stefánsson. Entre ciel et terre. Gallimard, 2010.
- Jón Kalman Stefánsson. Asta. Gallimard, Folio, 2019.
- Jón Kalman Stefánsson. Corps célestes à la lisière du monde. Bourgois, 2026.
- Sígríður Hagalín Björnsdóttir. L’île. Gaïa, 2020.
- Sígríður Hagalín Björnsdóttir. Deus. Actes Sud / Gaïa, 2026.
- Sigrún Pálsdóttir. Un coup de tête. Métailié, 2023.
