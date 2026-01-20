ILMC S2 E11 : Gabriel Chappuys & la traduction à la Renaissance — avec Laurent Gerbier,

Ce lundi 19 janvier 2026, I Love Mes Cheveux soufflait sa première bougie en recevant Laurent Gerbier, enseignant-chercheur au département de philosophie, co-directeur du laboratoire InTru et directeur des Presses Universitaires François Rabelais.

Nous avons parlé de Machiavel, de La Boétie, d’un étrange « traducteur insuffisant », Gabriel Chappuys, auquel Laurent Gerbier a consacré un article.

Mais alors, pourquoi « insuffisant » ?

Vous le saurez en écoutant l’émission !

Guillaume Cingal et Laurent Gerbier, studio de Radio Campus Tours, 19 janvier 2026

La playlist du jour

Decostruttori Postmodernisti — Gnossienne n° 1 de Satie

Dooz Kawa — “Passions tristes” (album Nomad’s Land (2020))

Franco Battiato — Frammenti (1980)

Franco Battiato — Up Patriots to Arms (1980)

.

Bibliographie & sitographie

Laurent Gerbier. “Le traducteur insuffisant : Gabriel Chappuys, « passeur » de la science civile italienne”. In Roudière-Sébastien, Carine, éd., Quand Minerve passe les monts. Modalités littéraires de la circulation des savoirs (Italie-France, Renaissance-XVIIe siècle), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, collection S@voirs humanistes 1, 2020, 115-129. Lire en ligne.

Etienne La Boétie. Discours de la servitude volontaire. Traduction en français contemporain par Ambre Perez-Parfait. Belin, 2024.

N. Machiavel. De Principatibus / Le Prince, traduction de Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, texte italien de G. Inglese, Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 2000.

site de la Société Internationale des Amis de La Boétie (SIALB)

.

Le livre traduit du jour

.

Guillaume Cingal a lu, en prévision de la prochaine émission (diffusée le 26 janvier 2026 en direct), une traduction d’Éric Boury : Illska d’Eirikur Örn Norddahl (Métailié, 2015).

.