ILMC S2 E11 : Gabriel Chappuys & la traduction à la Renaissance — avec Laurent Gerbier,
Ce lundi 19 janvier 2026, I Love Mes Cheveux soufflait sa première bougie en recevant Laurent Gerbier, enseignant-chercheur au département de philosophie, co-directeur du laboratoire InTru et directeur des Presses Universitaires François Rabelais.
Nous avons parlé de Machiavel, de La Boétie, d’un étrange « traducteur insuffisant », Gabriel Chappuys, auquel Laurent Gerbier a consacré un article.
Mais alors, pourquoi « insuffisant » ?
Vous le saurez en écoutant l’émission !
Guillaume Cingal et Laurent Gerbier, studio de Radio Campus Tours, 19 janvier 2026
La playlist du jour
- Decostruttori Postmodernisti — Gnossienne n° 1 de Satie
- Dooz Kawa — “Passions tristes” (album Nomad’s Land (2020))
- Franco Battiato — Frammenti (1980)
- Franco Battiato — Up Patriots to Arms (1980)
Bibliographie & sitographie
- Laurent Gerbier. “Le traducteur insuffisant : Gabriel Chappuys, « passeur » de la science civile italienne”. In Roudière-Sébastien, Carine, éd., Quand Minerve passe les monts. Modalités littéraires de la circulation des savoirs (Italie-France, Renaissance-XVIIe siècle), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, collection S@voirs humanistes 1, 2020, 115-129. Lire en ligne.
- Etienne La Boétie. Discours de la servitude volontaire. Traduction en français contemporain par Ambre Perez-Parfait. Belin, 2024.
- N. Machiavel. De Principatibus / Le Prince, traduction de Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, texte italien de G. Inglese, Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 2000.
- site de la Société Internationale des Amis de La Boétie (SIALB)
Le livre traduit du jour
Guillaume Cingal a lu, en prévision de la prochaine émission (diffusée le 26 janvier 2026 en direct), une traduction d’Éric Boury : Illska d’Eirikur Örn Norddahl (Métailié, 2015).
