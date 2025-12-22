ILMC S2 E10 : avec les ambassadrices du jumelage Tours/Takamatsu

Pour la dernière (et vingt-huitième) émission de cette première année civile de diffusion, I Love Mes Cheveux était déjà en mode Noël, avec Margot Scorza Del Ben et Gabrielle Beckers–Avenet, jeunes ambassadrices de la ville de Tours depuis l’été dernier dans le cadre du jumelage avec Takamatsu, au Japon. Avec elles, nous avons évoqué leur parcours, leurs études, leur passion des langues et des cultures du monde, et – bien sûr — leur participation aux échanges entre Tours et Takamatsu, dont leur séjour fin octobre dans la ville japonaise.

.

Margot et Gabrielle, dans les locaux de Radio Campus Tours, 18 décembre 2025.

.

Le mot du jour

En hommage au Japon, on a abordé l’expression mono no aware, qui a notamment donné son titre à un beau recueil de poèmes de Jacques Roubaud, qui l’évoquait en 1970 sur les antennes de France Culture.

.

La playlist du jour

Tae Hauk — The Problem (2024)

Keico Wakabayashi — Quartier latin (version japonaise) – 2016

Mili – Mitsubashi (Abeille) – 2019

Joyeux Noël en japonais (de l’anime Fushigiboshi no Futagohime, 2008)

Le livre du jour

Guillaume Cingal a lu une page de Kafka sur le rivage de Haruki Murakami (2003, traduction française de Corinne Atlan en 2006), car l’action se déroule à Takamatsu. Gabrielle et Margot ont pu réagir en direct à cet extrait qui évoque les « véritables udon, spécialité de l’île de Shikoku ».

.

Quelques liens

le compte Instagram des ambassadrices

Tours à l’international (site officiel de la Ville de Tours)

interview des deux précédentes ambassadrices par Ici Touraine (22 mars 2023)