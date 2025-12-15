ILMC S2 E09 : De Funès et le plurilinguisme

Ce lundi 15 décembre 2025, il y avait comme un avant-goût de Noël dans I Love Mes Cheveux : avec Sébastien Jacquelin, journaliste à RCT 99.5 et grand connaisseur de l’oeuvre de Louis de Funès, nous avons exploré les arcanes des scènes parfois très célèbres et parfois plus obscures dans lesquelles le grand acteur comique se livrait à son péché mignon : entremêler les langues.

Il a aussi été question de la réception (et de la traduction / adaptation) de certains de ses films en Allemagne, Espagne ou en Afrique. Ainsi, saviez-vous que La Grande Vadrouille avait connu deux versions commerciales différentes en République Fédérale d’Allemagne en 1967 et 1974 ? Saviez-vous que La Folie des grandeurs avait été tournée en Andalousie, sur les terres d’origine des parents de De Funès ?

Non ? But alors you need to capito, knapp fast!

.

.

Playlist

un nombre presque incalculable d’extraits de films et d’interviews de De Funès

Isabelle De Funès : Mon voisin (1968)

.

Caricatures originales de Sébastien Jacquelin.

