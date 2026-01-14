Good Morning Tours du 7 novembre 2025

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Au programme de la matinale du 7 novembre 2025 présentée par Andrès Godefroy : une chronique d’Angélina Richard sur l’augmentation des hospitalisations à domicile ; Inès Figuigui évoque le parcours d’un agriculteur ; Rachel Giraudeau aux flashs informations pour récapituler l’actualité de la semaine ; Youenn Rollin raconte l’élection du nouveau maire de New York ; Charline Reis revient sur une nouvelle loi inédite sur le tabac aux Maldives ; à retrouver une interview d’un passionné de basket réalisée par Antoine Camara ; Clara Dannery revient sur la crise humanitaire au Soudan ; une chronique sur la drag queen Kalash Nicole par Clara Baudart ; Andrès Godefroy parle de la fermeture du Centre Pompidou Paris ; Clara Baudart reviendra sur le Prix Goncourt attribué cette année à un tourangeau ; enfin Youenn Rollin propose l’agenda culturel de la semaine. Mathis Maudet à la technique tout au long de l’émission.

PROGRAMME :

Malcolm Todd – Bleed

TIF – Mathusalem

Orelsan – Yoroi

Les autres émissions sont à retrouver sur ici, sur le site de Radio Campus Tours.