Good Morning Tours du 1er mars 2024

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Cette semaine, Saskia Juigner Doubinsky nous parle des statistiques 2023 de signalement à Pharos, le gendarme du net français. Zacharie Gaborit s’intéresse aux artistes qui font des morceaux entiers au vocoder. Mourjane Raoux-Barkoudah est allée voir les halles de Tours pour se renseigner sur les conséquences de la loi anti-gaspi chez les vendeurs. Juliette Huvet s’est occupée du flash info, et Théo Lheure du flash sport. Saskia et Théo se sont partagés la présentation, et la technique a voltigé entre Zacharie, Mourjane et Juliette.

PROGRAMME :

00:00 Générique

00:28 Programme (Saskia & Théo)

01:04 Flash info (Juliette)

03:27 Chronique : Les signalements Pharos en 2023 (Saskia)

06:24 losers! – young enough (2024)

08:47 Flash sport (Théo)

11:19 Chronique : Le vocoder acapella, de Laurie Anderson à Orelsan (Zacharie)

(11:54 Daft Punk – Get Lucky (2013))

(12:21 Zapp – So Ruff, So Tuff (1981))

(13:00 Laurie Anderson – Oh Superman (1981))

(14:21 Imogen Heap – Hide & Seek (2005))

(15:29 Bon Iver – 715 – CREEKS (2016))

(15:58 Orelsan – Rêve mieux (2021))

16:32 2Pac – California Love (1995)

21:11 Reportage : Qu’est-ce que la loi antigaspi ? (Mourjane)

23:28 Remerciements + fin (Théo + Saskia)

23:54 GIVEON – Stuck On You (2021) (en fondu)

