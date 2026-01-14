Good Morning Tours du 9 janvier 2026

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Bonne année ! Pour bien commencer 2026, on écoute la matinale des étudiants de l’EPJT. Au programme de cette émission, présentée par Jules Frécon : les flashs infos, par Mathias Dupas, la libération du chercheur Laurent Vinatier et les réactions qui ont suivi, racontées par Mathis Maudet, ainsi que la situation en Syrie, décryptée par Clara Dannery.

Durant la matinale, Gabriel Ziar nous explique également l’enjeu du vote qui se déroule aujourd’hui à Bruxelles : celui qui concerne le traité du Mercosur. Nous allons aussi au Venezuela ce matin, avec Rachel Giraudeau, qui nous parle du kidnapping du président Maduro. Antoine Camara, lui, aborde le tir d’un agent de la ICE, aux Etats-Unis, qui a tué une femme de 37 ans. Nous suivons aussi la CAN : Youenn Rollin nous parle d’un supporter marquant.

En pleine période hivernale, notre matinale s’adapte : Clara Baudart a suivi des bénévoles sur une maraude, avec Mathis Maudet elle a également demandé aux Tourangeaux ce que leur rappelait l’épisode neigeux de cette semaine. Enfin une revue de presse… sur la neige… a également nourri notre émission !

PROGRAMME :

The Smiths – There is a light that never goes out

Mathew Wilder – Break my stride Diana Ross – Upside down

