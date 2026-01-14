Good Morning Tours du 5 décembre 2025

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Au programme de cette émission présentée par Youenn Rollin : Olivia Heidenreich revient sur le procès de Christophe Gleizes en Algérie ; Maya Dubos analyse les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ; Jules Frécon explique la condamnation du maire de Saint-Étienne ; Rachel Giraudeau assure les flashs informations ; Antoine Camara revient sur la profanation de la tombe de Robert Badinter ; Aliyah Trabelsi signe un reportage sur la fermeture de 19 centres éducatifs du secteur public ; Clara Dannery évoque la plainte déposée par deux syndicats de journalistes auprès du parquet antiterroriste concernant les conditions de travail des journalistes à Gaza ; Olivia Heidenreich revient également sur la démission de David Rachline, vice-président du Rassemblement national ; Angélina Richard propose une chronique culture autour de Les enfants vont bien ; Youenn Rollin signe un reportage consacré au diabète ; Mathias Dupas livre un billet d’humeur sur la folie des Labubu ; Mathilde Descrettes s’intéresse à la labellisation des médias. Andrès Godeffroy est à la technique tout au long de l’émission.

PROGRAMME :

PLK – Nouvelles

Talking Heads – And She Was

Clara Luciani – Respire encore

Les autres émissions sont à retrouver sur ici, sur le site de Radio Campus Tours.