Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Good Morning Tours du 28 novembre 2025

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Au programme de cette émission présentée par Inès Figuigui : Antoine Camara revient sur l’incendie dévastateur à Hong Kong ; Clara Baudart assure les flashs informations ; Clara Dannery analyse le coup d’État en Guinée-Bissau ; Olivia Heidenreich s’intéresse à une formation destinée aux victimes de violences conjugales en Irlande ; Rachel Giraudeau décrypte l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne imposant aux États de reconnaître le mariage homosexuel ; Youenn Rollin fait le point sur les inondations en Asie du Sud-Est ; Jules Frécon revient sur des tirs visant deux militaires aux États-Unis, avant de signer un reportage sur l’assassinat d’Amine Kessaci, frère du militant marseillais engagé contre le narcotrafic, Mehdi Kessaci ; Agathe Sadot célèbre la victoire de Doriane Pin en F1 Academy ; Martin Colas évoque la sortie, dans la nuit, de la dernière saison de Stranger Things ; enfin, Mathias Dupas revient sur la publication du livre Journal d’un prisonnier par l’ancien président Nicolas Sarkozy. Andrès Godefroy est à la technique tout au long de l’émission.

Rosalia – Sexo, Violencia y Llantas
Georgio – Sans surprise

