Good Morning Tours du 28 novembre 2025

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Au programme de cette émission présentée par Inès Figuigui : Antoine Camara revient sur l’incendie dévastateur à Hong Kong ; Clara Baudart assure les flashs informations ; Clara Dannery analyse le coup d’État en Guinée-Bissau ; Olivia Heidenreich s’intéresse à une formation destinée aux victimes de violences conjugales en Irlande ; Rachel Giraudeau décrypte l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne imposant aux États de reconnaître le mariage homosexuel ; Youenn Rollin fait le point sur les inondations en Asie du Sud-Est ; Jules Frécon revient sur des tirs visant deux militaires aux États-Unis, avant de signer un reportage sur l’assassinat d’Amine Kessaci, frère du militant marseillais engagé contre le narcotrafic, Mehdi Kessaci ; Agathe Sadot célèbre la victoire de Doriane Pin en F1 Academy ; Martin Colas évoque la sortie, dans la nuit, de la dernière saison de Stranger Things ; enfin, Mathias Dupas revient sur la publication du livre Journal d’un prisonnier par l’ancien président Nicolas Sarkozy. Andrès Godefroy est à la technique tout au long de l’émission.

PROGRAMME :

Rosalia – Sexo, Violencia y Llantas

Georgio – Sans surprise

