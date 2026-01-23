Good Morning Tours du 23 janvier 2026

Au programme de cette émission présentée par Agathe Sadot : les flashs info par Angélina Richard. Manola Mariano revient sur le suicide de la jeune Camelia, victime de harcèlement scolaire selon sa famille. Clara Baudart analyse la loi sur la fin de vie, la mal aimée du quinquennat.

Et puis à l’international, Bertille Bohart nous parle de Rojava, nouveau théâtre d’affrontements en Syrie ; Rachel Giraudeau fait le point sur la série d’accidents ferroviaires en Espagne ; et enfin Olivia Heidenreich analyse le Conseil de paix de Donald Trump. Puis Jules Frecon nous amène dans le quartier Sanitas de Tours, pour un reportage sur le porte-à-porte de LFI.

Youenn Rollin revient sur le match tendu en finale de la CAN ; Ludivine nous explique pourquoi des aurores boréales ont illuminé le ciel français en début de semaine.

Lise Hauchecorne célèbre les 25 ans de Wikipédia ; Antoine Camara nous propose un reportage sur le jeu de société De Facto créé par Nota Bene et le Arkham Society.

Et enfin pour finir cette émission hebdomadaire, Aliyah Trabelsi nous livre un billet d’humeur sur la ICE aux Etats-Unis.

PROGRAMME :

Miki – Particule

Olivia Dean – Lady, Lady

Ben Mazué – Tony Micelli

