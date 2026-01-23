Good Morning Tours du 16 janvier 2026

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Au programme de cette émission présentée par Clara Dannery : les flashs info par Joséphine Dao-Devenyns. Nicolas Duverger revient sur 2025 comme l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Puis Olivia Heidenreich nous parle d’un autre bilan, démographique cette fois : le nombre des décès en France a dépassé celui des naissances en 2025.

A l’international, Youenn Rollin fait le point sur le changement de capitale en Indonésie. Notre reporter Amy Wane est partie à la rencontre des supporters marocains réunis à la résidence étudiante La Séquence pour la CAN. Toujours au niveau local Rachel Giraudeau analyse l’augmentation des abonnements TGV sur la ligne Tours-Paris.

Lise Hauchecorne se penche sur la répression des manifestants en Iran ; Joséphine Dao-Devenyns revient sur la santé mentale des jeunes.

Puis un mot de culture, Andrès Godefroy nous parle des Golden Globes.

Et enfin, pour finir cette émission, Sowane Hassaine nous livre un billet d’humeur sur la caricature de Rokhaya Diallo dans Charlie Hebdo.

PROGRAMME :

Damiano David – Tango

Taylor Swift – The fate of Ophelia

Orelsan, Kery James – A qui la faute

