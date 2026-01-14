Good Morning Tours du 14 novembre 2025

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Au programme de cette émission présentée par Rachel Giraudeau : Clara Baudart aux flashs informations pour revenir sur l’actualité, Clara Dannery évoque la libération de l’écrivain Boualem Sansal, Lise analyse la menace djihadiste au Mali, Gabriel Ziar fait le point sur la COP30 au Brésil, Antoine Camara revient sur la manifestation du groupe d’extrême droite Des Tours et des Lys à Tours, Mathis Maudet raconte le match entre l’équipe de France et l’Ukraine, Clara Baudart propose le deuxième épisode de sa série consacrée aux drags tourangelles où elle rencontre Cass Social, Jules Frécon revient sur le 94e congrès des départements de France et enfin, Angélina Richard signe un billet d’humeur sur le thème « Avoir un petit ami, ce n’est plus à la mode en 2025 ? ». Gabriel Ziar a assuré la technique tout au long de l’émission.

PROGRAMME :

Yoa et Solann – Thelma et Louise

Le Tigre – Decepticon

Beatles – Revolution