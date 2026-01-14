Good Morning Tours du 12 décembre 2025

Au programme de cette émission présentée par Mathias Dupas : Agathe Sadot revient sur le sacre de Lando Norris à Abu Dhabi ; Maya Dubos analyse les enjeux de l’élection au Chili ; Lise Hauchecorne se penche sur la proposition du Rassemblement national de rouvrir des maisons closes ; Olivia Heidenreich assure les flashs informations avant de revenir sur la rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et le président roumain Nicu?or Dan ; Bertille Bohard fait le point, un an après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie ; Youenn Rollin analyse les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge et signe également un reportage consacré au diabète ; enfin, Mathias Dupas livre un billet d’humeur sur les parallèles établis par plusieurs médias entre les propos injurieux de Brigitte Macron et la destitution de certaines Miss. Et, Andrès Godeffroy a assuré à la technique.

PROGRAMME :

Daft Punk – Voyager

ABBA – Super Trouper

