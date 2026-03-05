Radio Campus Tours – 99.5 FM

Ghettoblaster X CuvÃ©e ScÃ¨ne Locale #5

Pour ce Ghettoblaster du jeudi 05 mars, nous avons rencontrÃ© Cassandra, qui s’occupe du public adulte et aussi de la musique Ã  la MÃ©diathÃ¨que de jouÃ©-les-Tours.

Avec elle, nous avons parlÃ© de l’actualitÃ© musicale de la mÃ©diathÃ¨que et mis en avant deux sorties musicales locales:

SandreSaint-Vatenloin (Session Live – La ParenthÃ¨se, Ballan-MirÃ©)

GeysirFresque (Zero Gr4vity Remix)

Et n’oublie pas, le jeudi 12 mars Ã  18h30 c’est la CUVEE SCENE LOCALE!

Retrouve le podcast juste ici:

