Ghettoblaster x Cuvée Scène Locale #4

Jeudi 5 février Radio Campus Tours était à La Parenthèse, confortablement installée dans les fauteuils de la médiathèque avec Stéphanie Drevin responsable de la structure et Dorian Duron bibliothécaire.

Dans cette émission nous avons parcouru cet espace culturel de la métropole qui dispose d’une grande salle de spectacle, d’un espace gaming, de plusieurs salles de lecture avec un fauteuil sonorisé et … d’un flipper numérique!

La Playlist:

St-Grall – Dernier Extra

Najoi Bel Hadj – The Pond

Hinds – Stranger

Wet Leg – Mangetout

Le site internet de La Parenthèse pour tout savoir sur cet espace culturel et sa programmation.