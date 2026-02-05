Ghettoblaster x Cuvée Scène Locale #4
Jeudi 5 février Radio Campus Tours était à La Parenthèse, confortablement installée dans les fauteuils de la médiathèque avec Stéphanie Drevin responsable de la structure et Dorian Duron bibliothécaire.
Dans cette émission nous avons parcouru cet espace culturel de la métropole qui dispose d’une grande salle de spectacle, d’un espace gaming, de plusieurs salles de lecture avec un fauteuil sonorisé et … d’un flipper numérique!
La Playlist:
St-Grall – Dernier Extra
Najoi Bel Hadj – The Pond
Hinds – Stranger
Wet Leg – Mangetout
Retrouve le podcast juste ici:
Le site internet de La Parenthèse pour tout savoir sur cet espace culturel et sa programmation.
