Ghettoblaster x Cuvée Scène Locale #3

Mardi 3 février 2026 Radio Campus était dans le hall de l’école Brassart de Tours.

Avec Guiom Virantin de la Bibliothèque centrale de Tours, Renaud Loeillet formateur (direction artistique) à l’école Brassart et des étudiantes et étudiants qui ont participé à la création de l’affiche de la Cuvée Scène Locale.

Nous avons longuement parlé des créations réalisées par les élèves, des modes d’expression et de leur rapport à la musique et aux art.

La Playlist:

Elise Frank – Bullfrog Blues

Mat El Said – Oumma Nass

