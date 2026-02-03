Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Ghettoblaster x Cuvée Scène Locale #3

Mardi 3 février 2026 Radio Campus était dans le hall de l’école Brassart de Tours.

Avec Guiom Virantin de la Bibliothèque centrale de Tours, Renaud Loeillet formateur (direction artistique) à l’école Brassart et des étudiantes et étudiants qui ont participé à la création de l’affiche de la Cuvée Scène Locale.

Nous avons longuement parlé des créations réalisées par les élèves, des modes d’expression et de leur rapport à la musique et aux art.

La Playlist:

Elise FrankBullfrog Blues

Mat El Said Oumma Nass

Retrouve le podcast juste ici:

Pour en savoir plus sur l’école Brassart:

le site web

Podcast: Play in new window | Download