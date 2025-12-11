Radio Campus Tours – 99.5 FM

ActualitÃ©s sociales, culturelles et universitaires locales, dÃ©couvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Ghettoblaster x CuvÃ©e ScÃ¨ne Locale – #2

Mercredi 10 dÃ©cembre Radio Campus Tours s’est rendu Ã  la BibliothÃ¨que Centrale de Tours pour rencontrer Guiom.

Au pied du sapin (et de la moustache de Francis Cabrel) nous avons discutÃ© ensemble de l’actualitÃ© de la scÃ¨ne musicale tourangelle et mis en avant le travail effectuÃ© Ã  la bibliothÃ¨que centrale pour rendre accessible Ã  tous la musique.

Playlist de l’Ã©mission:

VeuvesFaux ProphÃ¨te (lien vers le clip)

Mind the Beatz Baltimore (lien vers l’album)

MayMay 2 (lien vers la chaine YouTube)

Retrouve le podcast juste ici:

