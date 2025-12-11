Ghettoblaster x CuvÃ©e ScÃ¨ne Locale – #2
Mercredi 10 dÃ©cembre Radio Campus Tours s’est rendu Ã la BibliothÃ¨que Centrale de Tours pour rencontrer Guiom.
Au pied du sapin (et de la moustache de Francis Cabrel) nous avons discutÃ© ensemble de l’actualitÃ© de la scÃ¨ne musicale tourangelle et mis en avant le travail effectuÃ© Ã la bibliothÃ¨que centrale pour rendre accessible Ã tous la musique.
Playlist de l’Ã©mission:
Veuves – Faux ProphÃ¨te (lien vers le clip)
Mind the Beatz – Baltimore (lien vers l’album)
May – May 2 (lien vers la chaine YouTube)
Retrouve le podcast juste ici:
Podcast: Play in new window | Download