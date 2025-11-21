Ghettoblaster x CuvÃ©e ScÃ¨ne Locale – #1

Jeudi 20 novembre 2025 Lola et Elio se sont rendus Ã la MÃ©diathÃ¨que de JouÃ©-les-Tours pour rencontrer Cassandra, mÃ©diathÃ©caire, spÃ©cialiste de la musique et de la scÃ¨ne locale, et Nathan, chargÃ© d’accompagnement au Temps Machine. Ensemble, ils ont animÃ© la premiÃ¨re Ã©mission de la saison dÃ©diÃ©e Ã la CuvÃ©e ScÃ¨ne Locale.

Alors, pour tout savoir sur la CuvÃ©e ScÃ¨ne Locale, go go GO! Ã©couter le podcast :

Playlist de l’Ã©mission:

Sugar Satellite – Du fer sur les dents

Meule – Entre Deux

OPAC – File la laine