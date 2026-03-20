Ghettoblaster – Tremplin musical CROUS

Jeudi 19 mars avait lieu la finale rÃ©gionale Pulsations, le tremplin musical organisÃ© par le CROUS salle ThÃ©lÃ¨me sur le site des Tanneurs.

Au menu de cette soirÃ©e musicale, trois groupes venus dÃ©fendre leur projet musical devant le jury et le public:

Studio 706 (le titre Â«Â High LoveÂ Â»)

Dirty Kitten (leur dernier EP Â«Â Hey YouÂ Â»)

Untrouvable. (son titre Â«Â Fin d’histoireÂ Â»)

Tous sont venus sur le plateau de Radio Campus Tours pour nous prÃ©senter leurs projets musicaux et parler de ce tremplin musical.

Avec au programme:

Interview de Studio 706

Studio 706 – High Love

Interview de Untrouvable.

Untrouvable. – Fin d’histoire

Interview de Dirty Kitten

Dirty Kitten – Anger Issues

Retrouve le programme juste ici: