Ghettoblaster – Passager

Vendredi 16 janvier Ghettoblaster a reçu Passager à l’occasion de la sortie de son EP « Si jamais m’était conté » le 16 février.

Une émission qui tombait à point nommée puisqu’au même moment sortait également le clip du titre « sans ceinture de sécurité » que tu peux aller voir en cliquant ici.

Playlist de l’émission:

PassagerSans ceinture de sécurité

PassagerJ’m’efface

Passager J’parle pour rien dire

Passager Encore un instant

Retrouve le podcast juste ici:

