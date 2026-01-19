Ghettoblaster – Passager

Vendredi 16 janvier Ghettoblaster a reçu Passager à l’occasion de la sortie de son EP « Si jamais m’était conté » le 16 février.

Une émission qui tombait à point nommée puisqu’au même moment sortait également le clip du titre « sans ceinture de sécurité » que tu peux aller voir en cliquant ici.

Playlist de l’émission:

Passager – Sans ceinture de sécurité

Passager – J’m’efface

Passager – J’parle pour rien dire

Passager – Encore un instant

