Ghettoblaster – Passager
Vendredi 16 janvier Ghettoblaster a reçu Passager à l’occasion de la sortie de son EP « Si jamais m’était conté » le 16 février.
Une émission qui tombait à point nommée puisqu’au même moment sortait également le clip du titre « sans ceinture de sécurité » que tu peux aller voir en cliquant ici.
Playlist de l’émission:
Passager – Sans ceinture de sécurité
Passager – J’m’efface
Passager – J’parle pour rien dire
Passager – Encore un instant
Retrouve le podcast juste ici:
Podcast: Play in new window | Download