Ghettoblaster – Mind the Beatz

Mind the Beatz remet le couvert, sort les platines, les machines, les scratches, les amplis et le son Ã©lectro pour un nouvel album sorti le 21 novembre et intitulÃ© Â«Â BaltimoreÂ Â».

Pour parler de ce nouveau projet musical, Fysh, Zoen et Janfi sont venus sur les ondes de Radio Campus pour prÃ©senter les titres de ce deuxiÃ¨me album (aprÃ¨s Â«Â Nights CutsÂ Â» sorti en 2020).

La Playlist de l’Ã©mission:

Mind the Beatz – Kazimir

Mind the Beatz – Ramzam

Mind the Beatz – Baltimore

Mind the Beatz sera en live le samedi 6 dÃ©cembre Ã La Montagne (Loire Atlantique)

Facebook: https://www.facebook.com/mindthebeatz

Insta: https://www.instagram.com/mind_the_beatz/

Bandcamp: https://mindthebeatz.bandcamp.com/album/baltimore

Retrouve le podcast juste ici: