Ghettoblaster – Mind the Beatz
Mind the Beatz remet le couvert, sort les platines, les machines, les scratches, les amplis et le son Ã©lectro pour un nouvel album sorti le 21 novembre et intitulÃ© Â«Â BaltimoreÂ Â».
Pour parler de ce nouveau projet musical, Fysh, Zoen et Janfi sont venus sur les ondes de Radio Campus pour prÃ©senter les titres de ce deuxiÃ¨me album (aprÃ¨s Â«Â Nights CutsÂ Â» sorti en 2020).
La Playlist de l’Ã©mission:
Mind the Beatz – Kazimir
Mind the Beatz – Ramzam
Mind the Beatz – Baltimore
Mind the Beatz sera en live le samedi 6 dÃ©cembre Ã La Montagne (Loire Atlantique)
Facebook: https://www.facebook.com/mindthebeatz
Insta: https://www.instagram.com/mind_the_beatz/
Bandcamp: https://mindthebeatz.bandcamp.com/album/baltimore
Retrouve le podcast juste ici:
Podcast: Play in new window | Download