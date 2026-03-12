Ghettoblaster – mercredi 11 mars

Au programme de cette émission: une sélection vinyles tout droit ramenés de Colombie par Julien, avec une champeta de Elio Boom « Sigo reinando » (le « soukouss colombien ») et une cumbia « Negra querida » par Los Bestiales, un titre entre trap et pop « 925 » par LinLin sélectionné par Anaïs, Séb a choisi « Street Won’t Let Me Chill » de Malicious (mixtape « Copland » de JR Ewing) et « Transmit feat. High & Mighty » par Ripshot (mixtape « Metro Veteran » de JR Ewing). Anaïs clôture l’émission avec un son techno du DJ grec Sera J « Bonds of Respect ».

Retrouve le podcast juste ici: