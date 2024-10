Ghettoblaster – Interview Nina Girassois

Nina Girassois est une artiste reggae-dub brésilienne issue de la scène soundsystem de São Paulo. De cette gigantesque mégapole, Nina propose un portrait rugueux et engagé dans le titre « Heavyweight Sound » en 2001. Le titre tourne bien, mais … Ce n’est que le premier pavé dans la mare de la scène reggae, puisque « Survivor » suit en 2023, et « Musica de Jah » en 2024.

Le 18 octobre est sorti chez Dubquake Records l’album « Superfluido », premier album de Nina Girassois, produit avec Paulera.

Dubquake Records et Nina Girassois nous ont fait le plaisir d’accorder une interview. Fred de Radio Campus Tours a assuré la traduction français-portugais. 40 min de discussion autour de la scène reggae brésilienne et paulista, de la préparation de l’album, de sa sortie et de l’univers de Nina Girassois.

Pauses musicales:

Nina Girassois & Paulera – Survivor

Nina Girassois & Paulera – Musica de Jah

Quelques liens:

Nina Girassois – album « Survivor »

Nina Girassois – instagram

Dubquake Records

Retrouve le podcast juste ici: