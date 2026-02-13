Ghettoblaster – Equipe de Prog#2
Jeudi 12 fÃ©vrier l’Ã©quipe de prog de Radio Campus te proposait un nouveau Ghettoblaster avec sa derniÃ¨re selecta musicale. Avec Oshvn, Lego Fast, Marie, Sasha, Jay (merci pour la pause colombienne ^^) et Seb.
La Playlist
Los Bulldozer – CurrulaoMali (choix Jay)
Alewya – Zuggy (choix Oshvn)
Fundy – Power On (choix Oshvn)
Veronica Swift – I am What I am (choix Marie)
George Duke – It’s On (choix Marie)
Danyl – Brouillon (choix Lego Fast)
Huh Yunjin – Love You Twice (choix Sasha)
Der Benman – extrait Asket 18 EP (choix Seb)
TrueMendous – Cheque (choix Seb)
Christie – Cruel Transmission (choix Lego Fast)
Retrouve le podcast juste ici:
