Ghettoblaster – Equipe de prog

Mardi 13 janvier 2026 toute l’équipe de prog’ musicale de Radio Campus Tours s’est retrouvée dans le studio pour un Ghettoblaster 100% maison.

Avec Oshvn (son insta), Lego Fast (son insta), Marie (asso C’est la Jazz Life) et Julien (le insta de Crossover) nous avons parlé de l’identité musicale de la radio, des goûts musicaux de l’équipe et nous avons playlisté plusieurs titres.

La playlist:

Paul Desmond – That Old Feeling (par Marie)

Sangazuza – Sono sa kua de téma (par Julien)

Diff-Men – Fey Sonz (par Oshvn)

AB/ME – Riot In The Rave (par Lego Fast)

Retrouve le podcast juste ici: