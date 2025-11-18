Ghettoblaster – DJ Fly & Dee Nasty
Vendredi 14 novembre au Bateau Ivre, trois DJ ont mis le feu aux platines et au dancefloor: DJ Fan, DJ Fly et Dee Nasty.
DJ Fan est un DJ tourangeau, complÃ¨tement addict du vinyle et on espÃ¨re le voir passer aux platines dans notre studio.
DJ Fly est triple champion du monde individuel DMC (2008, 2013 et 2024), turntablist passionnÃ© et son set vendredi soir a rÃ©galÃ© les puristes de techniques comme les amoureuses et amoureux de classiques du rap amÃ©ricain et franÃ§ais.
Enfin, Dee Nasty a embarquÃ© avec lui une sÃ©lection de vinyles de sa gigantesque collection pour offrir aux dingues de hip hop un set dansant et rythmÃ© qui fleurait bon la devise Â«Â peace, love, unity and having funÂ Â».
Radio Campus Tours Ã©tait prÃ©sent sur place, et nous avons rencontrÃ© DJ Fly et Dee Nasty.
Retrouve l’interview de DJ Fly juste ici:
Retrouve l’interview de Dee Nasty juste ici:
L’Ã©mission complÃ¨te est juste lÃ avec :
1:20 – Interview Dee Nasty
10:19 – Interview DJ Fly
Interlude Dee Nasty – Dee Nasty
It’s the Hip Hop – Dee Nasty
Paw-Dukes – Amazin (mixtape Nastycuts Vol. 1, 2001)
J-Treds – Make It Happen
The Beatnuts – Yeah You Get Props
Kool G Rap feat. Prodigy – Where You At
Nas – Made You Look
Gang Starr – Battle
Podcast: Play in new window | Download