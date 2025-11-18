Ghettoblaster – DJ Fly & Dee Nasty

Vendredi 14 novembre au Bateau Ivre, trois DJ ont mis le feu aux platines et au dancefloor: DJ Fan, DJ Fly et Dee Nasty.

DJ Fan est un DJ tourangeau, complÃ¨tement addict du vinyle et on espÃ¨re le voir passer aux platines dans notre studio.

DJ Fly est triple champion du monde individuel DMC (2008, 2013 et 2024), turntablist passionnÃ© et son set vendredi soir a rÃ©galÃ© les puristes de techniques comme les amoureuses et amoureux de classiques du rap amÃ©ricain et franÃ§ais.

Enfin, Dee Nasty a embarquÃ© avec lui une sÃ©lection de vinyles de sa gigantesque collection pour offrir aux dingues de hip hop un set dansant et rythmÃ© qui fleurait bon la devise Â«Â peace, love, unity and having funÂ Â».

Radio Campus Tours Ã©tait prÃ©sent sur place, et nous avons rencontrÃ© DJ Fly et Dee Nasty.

Retrouve l’interview de DJ Fly juste ici:

Retrouve l’interview de Dee Nasty juste ici:

L’Ã©mission complÃ¨te est juste lÃ avec :

1:20 – Interview Dee Nasty

10:19 – Interview DJ Fly

Interlude Dee Nasty – Dee Nasty

It’s the Hip Hop – Dee Nasty

Paw-Dukes – Amazin (mixtape Nastycuts Vol. 1, 2001)

J-Treds – Make It Happen

The Beatnuts – Yeah You Get Props

Kool G Rap feat. Prodigy – Where You At

Nas – Made You Look

Gang Starr – Battle